Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала, как ее семья борется с коронавирусом (видео)

Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно порадовала голыми фото, показала, как она с Константином Меладзе и дочерью Сарой борются с эпидемией коронавируса.

Для этого Вера записала забавное видео, на котором ее семья поет композицию Артура Саркисяна «Коронавирус, корона, уходи с нашего района».

Вся семья забавно корчит рожицы в специальном приложении и «прогоняет» коронавирус словами: «Не рада тебе планета».

«Вераааа!» — не выдержала мать певицы и прокомментировала. «Мамуля, прости», — взмолилась Вера. «Простите их. Они просто бесподобны», — пишут комментаторы.

«Как вы все похорошели на карантине», «Правильный настрой! Вера, поддерживаю», «Всегда смотрим на вас с улыбкой! Счастливые вы», — восхищаются поклонники. А Даша Астафьева уверена, что такая песня поможет избавиться от коронавируса.

Напомним, ранее Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home», чтобы поддержать всех, кто на карантине.

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