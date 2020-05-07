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Вера Брежнева показала, как ее семья борется с коронавирусом (видео)
Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно порадовала голыми фото, показала, как она с Константином Меладзе и дочерью Сарой борются с эпидемией коронавируса.
Для этого Вера записала забавное видео, на котором ее семья поет композицию Артура Саркисяна «Коронавирус, корона, уходи с нашего района».
Вся семья забавно корчит рожицы в специальном приложении и «прогоняет» коронавирус словами: «Не рада тебе планета».
«Вераааа!» — не выдержала мать певицы и прокомментировала. «Мамуля, прости», — взмолилась Вера. «Простите их. Они просто бесподобны», — пишут комментаторы.
«Как вы все похорошели на карантине», «Правильный настрой! Вера, поддерживаю», «Всегда смотрим на вас с улыбкой! Счастливые вы», — восхищаются поклонники. А Даша Астафьева уверена, что такая песня поможет избавиться от коронавируса.
Напомним, ранее Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home», чтобы поддержать всех, кто на карантине.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.