Общество и люди

Синоптик рассказала, когда в Украине будет солнце и +25

В пятницу, 8 мая, осадки, уже несколько дней заливающие Украину, ослабнут или даже прекратятся в западных, северных и центральных районах страны.

«Основную порцию осадков в пятницу получит восточная часть Украины, Сумская область, Днепр с районами, дотянет и до Полтавщины, Запорожья и Крыма», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и обещает постепенное повышение температуры воздуха.

Так, днем 8 мая ожидается до + 13 + 17 градусов, прохладнее будет на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине — до + 10 + 14 градусов.

В Киеве в пятницу днем ожидается до +14 градусов, прояснится. «В дальнейшем тепло станет смелее и уже 10−11 мая в столице „врежет“ до + 22 + 25 градусов. А в середине следующей недели температура воздуха снова понизится», — прогнозирует синоптик.

Материал с прогнозами синоптиков о погоде в ближайшие дни, а также до конца мая, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter