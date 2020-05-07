Синоптик рассказала, когда в Украине будет солнце и +25

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В пятницу, 8 мая, осадки, уже несколько дней заливающие Украину, ослабнут или даже прекратятся в западных, северных и центральных районах страны.
«Основную порцию осадков в пятницу получит восточная часть Украины, Сумская область, Днепр с районами, дотянет и до Полтавщины, Запорожья и Крыма», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и обещает постепенное повышение температуры воздуха.
Так, днем 8 мая ожидается до + 13 + 17 градусов, прохладнее будет на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине — до + 10 + 14 градусов.
В Киеве в пятницу днем ожидается до +14 градусов, прояснится. «В дальнейшем тепло станет смелее и уже 10−11 мая в столице „врежет“ до + 22 + 25 градусов. А в середине следующей недели температура воздуха снова понизится», — прогнозирует синоптик.
Материал с прогнозами синоптиков о погоде в ближайшие дни, а также до конца мая, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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