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От 6 мороза до 20 тепла: украинцев предупредили о резких перепадах температуры
В четверг, 7 мая, в Украине ожидаются осадки, а также серьезные температурные перепады — от 6 градусов мороза до 20 тепла градусов тепла.
«Дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег — все это содержится в концертной программе в ближайший четверг. 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Так, ближайшей ночью непогода отметится в западных областях (дождь, в Карпатах и в Прикарпатье местами мокрый снег и снег), в северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, в Винницкой и Черкассой областях, а также в Кропивницком и районах.
«Больше всего шансов у серьезных дождей будет вдоль полосы Киевщина-Житомирщина- Винниччина и до Одесской области. Западные районы днем вздохнут легче, хотя и там местами возможны небольшие осадки. А на востоке, в центре и на юге 7 мая также вероятность незначительных дождей», — уточняет синоптик и предупреждает о ветре с порывами до штормовых показателей.
Ближайшей ночью температура — до + 5 + 9 градусов, на востоке + 8 + 13 градусов, на западе + 2 + 6 градусов, в Карпатах — от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до -3−6 градусов.
Днем в четверг, в основном, до + 8 + 14 градусов, в центре, на юге и на Сумщине — до + 12 + 17 градусов, в восточных областях — до + 15 + 20 градусов.
В Киеве погода 7 мая ожидается влажной и холодной. Пройдет дождь, ближайшей ночью — до + 4 + 6 градусов, днем в четверг — до +10 +13 градусов.
«Восстановление майской справедливости, потепление, начнется 9−10 мая», — обещает синоптик и предупреждает об очередной волне похолодания в середине следующей недели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко выложила в соцсети видео из Львова, где 6 мая пошел дождь, который вскоре перешел в снег.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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