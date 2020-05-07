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Украина

Стало известно, когда Рада соберется для принятия «антиколомойского» закона

14:12 7 мая 2020 12
Давид Арахамия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее в украинском парламенте сообщили, какие изменения ждут школьников в сентябре.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», повестка дня будет включать 14 вопросов, среди которых законопроект о банках и других инициативы, а также «Час вопросов к правительству» и отчет руководителя НБУ.

«Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому было принято решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте», — заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее стали известны сроки проведения местных выборов в Украине.

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