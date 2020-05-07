«Не лезь к другой женщине»: Лукашенко дал новый совет по профилактике коронавируса (видео)

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, периодически раздающий экстравагантные рецепты борьбы с коронавирусом, теперь выступил с новой рекомендацией. Лукашенко советует ради профилактики заболевания поменьше целоваться с чужими женщинами.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине, и так далее. Ну, потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье, останься в семье», — заявил президент.

«Выйди на улицу, на велосипеде катайся. Продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует… Когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли свисают, кашляешь, не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну какой ты будешь здоровый человек?» — добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко утверждает, что коронавирус не страшен и не приводит к смерти — люди умирают от болезней легких. В целом по Беларуси инфицированных коронавирусом более 18 тысяч. Скончались более ста человек.

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