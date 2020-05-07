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Происшествия

Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (фото, видео)

15:36 7 мая 2020 83
Под Киевом сжигавшие сухую траву нацгвардейцы напали на мужчину, сделавшего им замечание (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Военнослужащие Национальной гвардии, которые в нарушение закона жгли траву на поле в Бориспольском районе, проявили агрессию в отношении местного жителя, сделавшего им замечание. Они всячески обозвали его и едва не побили, сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

После того, как видео получило резонанс в сети, в Национальной гвардии оправдались, мол, поджигатели сами погасили возгорание. При этом там не ответили на вопрос, от кого военнослужащие получили приказ об уборке поля и выжигании на нем травы.

Тем не менее стало известно, что поджигатели служат в воинской части Национальной гвардии в селе Старое Бориспольского района, а попавшее в кадр поле расположено за несколько километров от полигона.

Военный бус на месте инцидента

Принадлежность буса установлена

Напомним, накануне в Житомирской области 79-летняя пенсионерка стала жертвой пожара, который она сама же спровоцировала сжиганием сухой травы на приусадебном участке. А перед этим полиция Киевской области задержала мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе.

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