Украина

Метро в Украине не откроют до 22 мая: сделано важное заявление

Открытие метро не произойдет до официального окончания карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщает Офис президента Украины, на совещании под председательством Владимира Зеленского поднимался вопрос запуска транспорта. Денис Шмыгаль заявил, что

план правительства не предусматривает открытия метрополитена до 22 мая.

По его словам ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, так как ситуация с ней пока не стабилизировалась.

«Сегодня количество зараженных превышает полтысячи. Транспорт — прямой способ распространения этой опасности», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Харькове Кернес хочет запустить метро уже 12 мая, не дожидаясь окончания карантина, который введен для борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: Вести.ua

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