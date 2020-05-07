Умерла мать легендарного чемпиона мира по футболу (фото)

Спорт

В семье легендарного чемпиона мира и Европы, обладателя «Золотого мяча» 59-летнего Лотара Маттеуса случилось горе. Умерла мать знаменитого экс-футболиста сборной Германии Катарина. Пожилая женщина покинула этот мир во сне, сообщает bild.de.

Отметим, что в августе прошлого года в возрасте 88 лет ушел из жизни отец знаменитого экс-футболиста «Баварии» и «Интера» Карл-Хайнц. Родители Маттеуса прожили в браке целых 65 лет.

Родители Лотара Маттеуса прожили вместе целых 65 лет

Сам же Лотар Матеус был женат пять раз (в том числе на украинской модели Лилиане Чудиновой). У него четверо детей — 34-летняя Алиса, 32-летняя Виола, 18-летний Лорис и 6-летний Милан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер отец чемпионки «Ролан Гаррос» Елены Остапенко.

Фото bild. de

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