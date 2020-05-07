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Происшествия

Афера на миллиарды: СБУ рассказала о причине обысков у экс-главы налоговой Верланова (фото)

17:43 7 мая 2020 149
Обыск
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

СБУ подозревает, что бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) организовало механизм по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, следствие рассматривает версию, что в схеме были задействованы руководители территориальных управлений ГНС.

Установлено, что в течение 2019−2020 годов чиновники вместе с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита из налога на добавленную стоимость (НДС).

Также установлены факты вмешательства в работу электронных баз данных налоговой. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, которые получены противоправным путем.

Сотрудники Офиса генерального прокурора уже провели более 100 обысков в разных регионах Украины, в том числе у бывшего руководителя ГНС Сергея Верланова. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

Заблокированы банковские счета организаций, задействованных в противоправной схеме.

Ранее сообщалось, что за взятку от работы отстранили руководство ГНС Одессы.

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