Путин специальным указом запретил российским военным «светиться» на Донбассе

Мир

Президент России Владимир Путин, уровень доверия к которому россиян снизился до 20-летнего минимума, своим указом запретил военнослужащим, находящимся при исполнении обязанностей военной службы, использовать электронные устройства, которые могут передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Соответствующий документ, датированный 6 мая, размещен на российском интернет-портале правовой информации.

В частности, использование гаджетов запрещено:

при несении боевого дежурства, боевой службы,

нахождении в нарядах,

нахождении на территории воинской части,

при прохождении военных сборов,

в случаях, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах или «в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», либо «выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации» (очевидно, что и на украинском Донбассе).

Примечательно, что запрет распространяется и на тех военнослужащих, кто участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Отдельно президент России запретил военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо распространять в Интернет информацию, «позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам».

Напомним, ранее публикации российских военных в соцсетях стали доказательствами участия кадровых российских военных в вооруженной аннексии Крыма, которые регулярно обнародуют волонтеры сообщества InformNapalm. Так, последнее их расследование позволило установить причастность к аннексии военных моряков 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ.

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