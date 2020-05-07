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Военные музыканты дали концерт для медиков в одесской больнице, где лечат зараженных COVID -19 (фото, видео)
В четверг, 7 мая, медперсонал и пациенты Одесского областного медицинского центра были приятно удивлены музыкой, которая доносилась со двора.
Так музыканты Военно-морских сил Украины решили поприветствовать и поблагодарить медиков, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
В форточки палат и кабинетов доносились великолепные мелодии. Репертуар был разнообразный: от старых добрых шлягеров и вальсов до народной и самой современной музыки.
При этом вооруженные инструментами моряки соблюли все «карантинные» требования: прибыли в медицинских масках и минимальным составом.
«Врачи защищают всех нас, наше общество, жертвуют своей жизнью. Нам очень приятно, что мы можем хоть как-то приподнять им настроение», — поделился артист оркестра Николай Гуменюк.
Медперсонал и больные выглядывали в окна, улыбались и приветствовали музыкантов.
«Это очень приятно, когда о тебе помнят, стремятся приподнять настроение, поддержать», — в один голос твердили медики.
По словам главврача областного центра Вадима Шухтина, их медучреждение принимает больных с COVID-19 с самой «первой волны».
«У нас лежат больные коронавирусом люди, поэтому эта музыка не только для врачей, но и для них тоже», — убежден руководитель.
Напомним, что в Украине каждый пятый заболевший COVID-19 — медик.
В настоящее время в этой больнице 27 пациентов с COVID-19, а всего по региону зафиксировано 568 инфицированных.
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