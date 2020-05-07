- 20:43 В США умер известный певец, бывший солистом в ряде популярных рок-групп
- 20:34 Зеленский наконец трудоустроил Саакашвили: опубликован указ
- 20:24 Знаменитый футболист показал фокус с картами, достав их изо рта
- 19:55 Доказательство для Гааги: ВСУ обнародовали видео с российскими снайперами, снятое самими боевиками
- 19:45 В Крыму упал военный вертолет, погиб пилот, есть пострадавшие
- 19:41 СМИ назвали транспортный комитет ВР неэффективным из-за его главы Юрия Киселя
- 19:39 Военные музыканты дали концерт для медиков в одесской больнице, где лечат зараженных COVID -19
- 19:15 Лучший бомбардир в истории ЧМ стал тренером «Баварии»
- 19:11 Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины"
- 19:06 МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина
- 19:06 Пляжный нокдаун: в Одессе депутат-боксер с боем отстоял свое кафе
- 19:05 Кого ждет удача: гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака
Доказательство для Гааги: ВСУ обнародовали видео с российскими снайперами, снятое самими боевиками
Военные Операции объединенных сил (ООС) обнародовали видео действий подразделения снайперов ФСБ РФ, снятое самими российскими силовиками, во время огневого поражения украинских военных на Донбассе. Как сообщили в Штабе ООС, именно эта группа снайперов 27 февраля убила младшего сержанта ВСУ Владимира Федченко.
Имена и должности совершивших военное преступление военнослужащих РФ планируют назвать в ближайшее время, а пока передали полученное видео в СБУ — в качестве доказательных материалов российской агрессии.
Отметим, что по данным Штаба Операции объединенных сил, 7 мая вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив шестерых украинских военных. В частности, были применены запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы наших позиций велись в районе Марьинки, Старогнатовки, у Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки (Донецкая область), а также вблизи Новотошковского, окрестностям Орехово и Крымского (Луганская область).
Напомним, 7 мая ОБСЕ показали новейший российский беспилотник, сбитый на Донбассе. Это произошло во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ- Украина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!