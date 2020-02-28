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Вражеский снайпер убил бойца ВСУ на Донбассе: названо имя героя (фото)
В четверг, 27 февраля, от пули снайпера боевиков погиб главный сержант взвода Владимир Федченко позывным «Фед».
Как сообщает в Facebook 93-я ОМБр Холодный Яр, боец погиб на своей родной Луганщине, защищая ее от российских оккупантов. Владимир Федченко — уроженец села Нещеретово Луганской области.
«В 93-ю бригаду Холодный Яр пришел в декабре 2016 года, когда наше соединение воевало на этом же направлении. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше», — говорится в сообщении.
У Владимира Федченко остались жена Людмила и четверо детей.
«Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной», — выразили соболезнования воины бригады Холодный Яр.
Ранее сообщалось, что на Донбассе на взрывном устройстве подорвался боец ВСУ Дмитрий Гринь.
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