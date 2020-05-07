Украина продемонстрировала ОБСЕ новейший российский беспилотник, сбитый на Донбассе

Украина

Во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ Украина сообщила об очередном доказательстве причастности России к войне на Донбассе, ознакомив партнеров с информацией о сбитом бойцами ВСУ беспилотнике «Застава» российского производства.

Как сообщает «Укринформ», об этом рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Мы предоставили фотографии сбитого беспилотника, его тактико-технические характеристики и способ применения, проинформировав, что данный тип БПЛА производится на „Уральском заводе гражданской авиации“ и находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. Мы подчеркнули, что Россия, в конце концов, должна перестать отрицать свое участие в войне на востоке Украины и начать конструктивные переговоры по мирному урегулированию», — заявил Игорь Лоссовский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области прокуратура задокументировала обстрел боевиками села Павлополь в Волновахском районе. Там 3 мая была обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80 (дальность около 2 км), находящаяся на вооружении РФ.

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