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Ни одного несчастного случая за всю историю: киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет
Сегодня, 7 мая, 115 лет исполнилось столичному фуникулеру. Его силуэт органично вписался в ландшафт Владимирской горки. Несомненно, что киевская канатка превосходит всех по «фотогеничности». И хотя это самый короткий маршрут городского общественного транспорта (всего 222 метра), по богатству истории фуникулер уступает разве только другому электротранспорту — киевскому трамваю, сообщается на странице «Киевпасстранса» в Facebook.
Киевский фуникулер начали строить после удачной эксплуатации его одесского «коллеги». К возведению Михайловского механического подъемника (с электрической канатной тягой) с Почтовой площади до террасы Владимирской горки (по плану — к Михайловскому златоверхому собору) приступили в 1902 году и закончили объект через три года. Эскиз подготовил автор идеи — инженер Артур Абрагамсон. Техническое черчение принадлежит инженеру Николаю Пятницкому, а строительные чертежи выполнил архитектор Александр Барышников.
В начале ХХ века (в 1905 году), когда по наклонному рельсовому пути запустили навстречу друг другу два вагона фуникулера, они вмещали 65−70 пассажиров. В каждом вагоне предусматривалось по два открытых отсека и три закрытых купе с сидячими местами. А двигался транспорт со скоростью 2 м/с. На создание Михайловского подъемника — железнодорожной ленты, наклонно уходящей от верхней станции к нижней, — потратили около 160 тысяч рублей.
За несколько лет до постройки канатки предлагалось сооружение подъемного пути с Подола к началу Крещатика (к нынешней Европейской площади). Таким путем хотели перемещать не только пешеходов, но и конные экипажи (со скоростью 5−8 км/час). Однако такая инженерная мысль не нашла отклика в городе. В 1899 году появился другой проект электроподъемника — вдоль Андреевского спуска. Идея понравилась властям. Но отправленные в Петербург на утверждение документы потерялись, и проект не воплотили в жизнь, что и спасло «киевский Монмарт» от превращения его в транспортную магистраль.
Сначала маршрут фуникулера пролегал лишь до Боричева Тока и до середины 1930-х являлся частью трамвайного маршрута № 9. Горожане на трамвае добирались с Александровской (ныне Контрактовой) площади по Андреевскому спуску к Боричевому Току до нижней станции канатки. А потом на ней поднимались на верхнюю станцию и пересаживались снова на трамвай, который двигался по Святополк-Михайловскому переулку на Михайловскую площадь. Стоил проезд по такому сложному маршруту пять копеек. Извозчику же приходилось лишь за первые 15 минут выложить 50 копеек (если в упряжке была пара лошадей) и вполовину меньше, когда везла одна лошадь. Да еще по 10 копеек доплачивали за каждые пять минут езды.
С самого начала работы подъемник пользовался огромным спросом у пассажиров. Запуск киевского фуникулера особенно приветствовали пешеходы, которым ранее приходилось добираться в Верхний город объездными путями или подниматься по многоступенчатой лестнице. А вот извозчики были недовольны, так как теряли свои заработки.
С 1919 года были попытки продлить линию фуникулера на почти 40 метров — до Почтовой площади, но удалось реализовать этот план лишь в 1928—1929 годах. И длина созданного тогда маршрута сохранилась до сих пор, только вагоны заменили закрытыми (при ремонте канат оборвался, и старые вагоны, столкнувшись, деформировались).
Фуникулер продолжал работать и в годы немецкой оккупации, так как потреблял мало электроэнергии. В 1940-х на подъемнике пассажиропоток был очень насыщенным — более миллиона в год. На этом транспорте за всю историю его существования не было несчастных случаев.
Ежегодно фуникулер в летний период «уходит в отпуск» на техосмотр средств связи, наладку пантографов, регулировку двигателей, проверку колес, тормозов, обновление полового настила, потолков
Канатка периодически требует модернизации оборудования, системы управления, замены реечного полотна, нужно усиливать конструкцию эстакады. Столичные власти намерены осовременить нынешние вагоны — заменить более безопасными и комфортными, оснащенными кондиционерами. Также есть потребность приспособить транспорт для доступа к нему маломобильных групп населения. Фуникулеру приходится усиленно трудиться, перевозя 3−5 миллионов пассажиров в год.
Сейчас же фуникулер ждет окончания карантинных ограничений, чтобы снова принимать киевлян и гостей города.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как будет работать наземный транспорта на первом этапе ослабления карантина. Столичные власти намерены до 22 мая пока ничего не менять: общественный транспорт продолжит работу с нынешними ограничениями.
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