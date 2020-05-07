Ни одного несчастного случая за всю историю: киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет

История современности

Сегодня, 7 мая, 115 лет исполнилось столичному фуникулеру. Его силуэт органично вписался в ландшафт Владимирской горки. Несомненно, что киевская канатка превосходит всех по «фотогеничности». И хотя это самый короткий маршрут городского общественного транспорта (всего 222 метра), по богатству истории фуникулер уступает разве только другому электротранспорту — киевскому трамваю, сообщается на странице «Киевпасстранса» в Facebook.

Киевский фуникулер начали строить после удачной эксплуатации его одесского «коллеги». К возведению Михайловского механического подъемника (с электрической канатной тягой) с Почтовой площади до террасы Владимирской горки (по плану — к Михайловскому златоверхому собору) приступили в 1902 году и закончили объект через три года. Эскиз подготовил автор идеи — инженер Артур Абрагамсон. Техническое черчение принадлежит инженеру Николаю Пятницкому, а строительные чертежи выполнил архитектор Александр Барышников.

В начале ХХ века (в 1905 году), когда по наклонному рельсовому пути запустили навстречу друг другу два вагона фуникулера, они вмещали 65−70 пассажиров. В каждом вагоне предусматривалось по два открытых отсека и три закрытых купе с сидячими местами. А двигался транспорт со скоростью 2 м/с. На создание Михайловского подъемника — железнодорожной ленты, наклонно уходящей от верхней станции к нижней, — потратили около 160 тысяч рублей.

За несколько лет до постройки канатки предлагалось сооружение подъемного пути с Подола к началу Крещатика (к нынешней Европейской площади). Таким путем хотели перемещать не только пешеходов, но и конные экипажи (со скоростью 5−8 км/час). Однако такая инженерная мысль не нашла отклика в городе. В 1899 году появился другой проект электроподъемника — вдоль Андреевского спуска. Идея понравилась властям. Но отправленные в Петербург на утверждение документы потерялись, и проект не воплотили в жизнь, что и спасло «киевский Монмарт» от превращения его в транспортную магистраль.

Сначала маршрут фуникулера пролегал лишь до Боричева Тока и до середины 1930-х являлся частью трамвайного маршрута № 9. Горожане на трамвае добирались с Александровской (ныне Контрактовой) площади по Андреевскому спуску к Боричевому Току до нижней станции канатки. А потом на ней поднимались на верхнюю станцию и пересаживались снова на трамвай, который двигался по Святополк-Михайловскому переулку на Михайловскую площадь. Стоил проезд по такому сложному маршруту пять копеек. Извозчику же приходилось лишь за первые 15 минут выложить 50 копеек (если в упряжке была пара лошадей) и вполовину меньше, когда везла одна лошадь. Да еще по 10 копеек доплачивали за каждые пять минут езды.

С самого начала работы подъемник пользовался огромным спросом у пассажиров. Запуск киевского фуникулера особенно приветствовали пешеходы, которым ранее приходилось добираться в Верхний город объездными путями или подниматься по многоступенчатой лестнице. А вот извозчики были недовольны, так как теряли свои заработки.

С 1919 года были попытки продлить линию фуникулера на почти 40 метров — до Почтовой площади, но удалось реализовать этот план лишь в 1928—1929 годах. И длина созданного тогда маршрута сохранилась до сих пор, только вагоны заменили закрытыми (при ремонте канат оборвался, и старые вагоны, столкнувшись, деформировались).

Фуникулер продолжал работать и в годы немецкой оккупации, так как потреблял мало электроэнергии. В 1940-х на подъемнике пассажиропоток был очень насыщенным — более миллиона в год. На этом транспорте за всю историю его существования не было несчастных случаев.

Ежегодно фуникулер в летний период «уходит в отпуск» на техосмотр средств связи, наладку пантографов, регулировку двигателей, проверку колес, тормозов, обновление полового настила, потолков и т. д. Реконструкции проводились здесь в 1928, 1958 и 1984 годах. Все дальнейшие действия на подъемнике будут проходить в рамках реставрации, так как сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать его к современным условиям собираются, не меняя исторически-правового статуса.

Канатка периодически требует модернизации оборудования, системы управления, замены реечного полотна, нужно усиливать конструкцию эстакады. Столичные власти намерены осовременить нынешние вагоны — заменить более безопасными и комфортными, оснащенными кондиционерами. Также есть потребность приспособить транспорт для доступа к нему маломобильных групп населения. Фуникулеру приходится усиленно трудиться, перевозя 3−5 миллионов пассажиров в год.

Сейчас же фуникулер ждет окончания карантинных ограничений, чтобы снова принимать киевлян и гостей города.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как будет работать наземный транспорта на первом этапе ослабления карантина. Столичные власти намерены до 22 мая пока ничего не менять: общественный транспорт продолжит работу с нынешними ограничениями.

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