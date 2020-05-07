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В России изолированных ветеранов войны поздравили с Днем победы с автовышек (фото)
В Новосибирске ветеранов войны начали поздравлять с Днем Победы с учетом «карантинных особенностей» в связи с коронавирусом. Для каждого из них концерт устроили… с автовышки.
Фото опубликовал местный интернет-ресурс.
Отмечается, что кроме песен, ветеранам вручили и традиционные продуктовые наборы стоимостью 1500 рублей. В его состав вошли печенье, кофе, почти «фронтовые» тушенка и сгущенка, а также «истинно российские» продукты — чай Greenfield и сырокопченая колбаса.
Напомним, ранее в Харькове выступили с инициативой провести аналог шествия «Полка Победы» 9 мая … на балконах ветеранов.
А в российском Челябинске оскандалились менеджеры, отвечавшие за сбор фотографий ветеранов. Они не узнали молодого Адольфа Гитлера и поместили его в ту же фотоподборку, что и остальных челябинцев-ветеранов Второй мировой войны.
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