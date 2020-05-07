Шоу-бизнес

Том Круз свой следующий фильм снимет в космосе, и это не слухи

Знаменитый американский актер и продюсер Том Круз свой следующий фильм будет снимать в космосе. Об этом официально заявил директор НАСА Джим Брайденстайн. Подробности пока не сообщаются. Известно только, что 56-летний Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) и что к этому невероятному кинопроекту причастна компания Илона Маска SpaceX.

Брайденстайн написал в Twitter, что он с восторгом отнесся к этой идее. Он уверен, что художественный фильм, снятый на орбите, «вдохновит новое поколение инженеров и ученых работать в сфере космических путешествий».

Маск также прокомментировал новость. Миллиардер считает, что «это будет весело».

Фото Getty Images

Круз известен тем, что в своих фильмах сам выполняет все трюки. Причем они порой кажутся безумными. Актер умеет управлять всеми видами автомобилей, мотоциклов, катеров, а также самолетами. Этого ему, видимо, показалось недостаточно, и теперь он решил стать первым актером в истории, который полетит в космос!

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Круз неожиданно побывал в Украине. Он подыскивал подходящие места для съемок нового фильма, а заодно встретился с президентом Владимиром Зеленским

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