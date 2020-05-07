Все тесты оказались положительными: звезда "Орла и Решки" заразилась коронавирусом

Шоу-бизнес

Особенность бушующей в мире пандемии коронавируса — в том, что ее жертвам становятся не только те, кто нарушает режим самоизоляции, но и люди, которые стараются придерживаться всех рекомендаций медиков.

В числе последних оказалась и российская телеведущая Мария Ивакова.

О том, что у нее коронавирус, участница проекта «Танцы со звездами» сообщила на своей странице в Instagram.

«Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. Как это получилось, я не знаю… Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат», — написала Ивакова.

При этом Мария Ивакова не представляет, где могла подхватить заразу. Артистка пообещала, что ближайшие две недели проведет в изоляции дома и будет держать подписчиков в курсе событий.

Также звезда отметила, что у нее двухнедельная вынужденная пауза — ни на танцевальном паркете, ни на улице ей появляться запрещено.

Согласно информации СМИ, девушка участвует в шоу «Танцы со звездами» и последние несколько недель продолжала ездить на съемки. Она выступает в паре с известным в Украине Евгением Папунаишвили.

За пару часов под новостью на странице знаменитости собралось более 1200 комментариев. Заболевшая Ивакова была приятно польщена поддержкой подписчиков.

«Более тысячи ваших пожеланий! Спасибо! Да с такой поддержкой вирус отступит быстро». — убеждена ведущая.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной жертве коронавируса, которая соблюдала предписания медиков: в Великобритании умер клавишник группы Stranglers Дэйв Гринфилд. Он заразился коронаинфекцией в больнице, где лечил сердце.

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