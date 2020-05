Заразился в больнице: в Британии от коронавируса умер известный музыкант

Шоу-бизнес

В Великобритании жертвой пандемии коронавируса стал клавишник группы Stranglers Дэйв Гринфилд: музыкант скончался 3 мая 2020 года в возрасте 71 года.

Об этом пишет Daily Express.

Сообщается, что музыкант заразился коронаинфекцией в больнице, где лечил сердце.

Гринфилд родился в Брайтоне в 1949 году, с отличием окончил школу, стал профессиональным гитаристом и играл в различных коллективах, а также выступал в составе музыкальных бригад на американских базах в Германии. В начале 1970-х вернулся в Англию и стал резидентом клуба Tiffany в Суонси, Уэльс.

В 1975 году Дэйв увидел объявление в журнале Melody Maker о наборе музыкантов в панк-группу Stranglers, в составе которой он переключился с гитары на клавишные (электропианино, электроогран и др.), а также стал сочинять песни.

Он написал композицию «Golden Brown», которую его товарищи по группе изначально даже не хотели записывать, но именно она стала одним из главных хитов Stranglers и принесла им премию Ivor Novello.

Позже эта песня заняла второе место в британском чарте синглов в 1982 году.

Уже во втором студийном альбоме Гринфилд числился и автором песен, и вокалистом.

Он написал такие произведения, как «Dead Ringer», «Peasant in the Big Shitty», его голос звучит в «Do You Wanna», «Genetix» и «Four Horsemen». Вне группы Гринфилд записал в 1983 году совместный с Жаном-Жаком Бернелом альбом Fire & Water, ставший позже саундтреком к фильму «Ecoutez Vos Murs» режиссёра Винсана Коданна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа Queen перепела свой хит, посвятив его борющимся с COVID-19 медикам. Кроме того, еще одна легенда рок-музыки — группа Scorpions — также представила вдохновляющую балладу о борьбе с коронавирусом Sign of Hope. Кроме того, не остались в стороне и британцы из The Rolling Stones. Музыканты представили свой новый трек «Жизнь в городе-призраке», который, по мнению некоторых критиков, является идеальным саундтреком жизни в карантине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter