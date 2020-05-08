Происшествия

В Харькове горел жилой дом: эвакуировали 20 человек (видео)

В Харькове в четверг, 7 мая, помимо скандального осквернения вандалами постамента на площади Героев Небесной Сотни произошло еще одно ЧП: вечером загорелся многоэтажный дом на улице Морозова, 18Б.

Об этом пишет «Харьков Times».

Согласно информации помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, горел мусор и мебель в подъезде.

Из-за возгорания из 9-этажки эвакуировали около 20 жильцов.

Уточняется, что спасатели получили сообщение о возгорании в 19:03.

На месте пожара работали три отделения спасателей на автоцистернах, спасательный автомобиль и автолестница.

В 19:45 возгорание было ликвидировано.

В результате пожара пострадавших и погибших людей нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 5 мая, в Шардже (ОАЭ) произошел мощный пожар. Загорелся один из городских небоскребов — 48-этажное жилое здание, известное как Abbco. Огонь виден из большинства районов города. Во время пожара были эквакуированы люди из пяти соседних зданий.

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