26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове горел жилой дом: эвакуировали 20 человек (видео)

0:59 8 мая 2020 22
Пожар в Харькове
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Харькове в четверг, 7 мая, помимо скандального осквернения вандалами постамента на площади Героев Небесной Сотни произошло еще одно ЧП: вечером загорелся многоэтажный дом на улице Морозова, 18Б.

Об этом пишет «Харьков Times».

Согласно информации помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, горел мусор и мебель в подъезде.

Из-за возгорания из 9-этажки эвакуировали около 20 жильцов.

Уточняется, что спасатели получили сообщение о возгорании в 19:03.

На месте пожара работали три отделения спасателей на автоцистернах, спасательный автомобиль и автолестница.

В 19:45 возгорание было ликвидировано.

В результате пожара пострадавших и погибших людей нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 5 мая, в Шардже (ОАЭ) произошел мощный пожар. Загорелся один из городских небоскребов — 48-этажное жилое здание, известное как Abbco. Огонь виден из большинства районов города. Во время пожара были эквакуированы люди из пяти соседних зданий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мария Ивакова

Все тесты оказались положительными: звезда "Орла и Решки" заразилась коронавирусом

Ученый

В США загадочно убит накануне важного открытия исследователь COVID-19

Скрытая камера

«Гинекологический» скандал в Одессе: дело закрыли, не увидев состава преступления

Пожар в Харькове

В Харькове горел жилой дом: эвакуировали 20 человек (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер