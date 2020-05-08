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Харви Вайнштейн отдыхает: экс-президента Франции обвинили в том, что он трогал журналистку за ягодицы

Случай с бывшим кинопродюсером Харви Вайнштейном, который был приговорен к 23 годам тюремного заключения за сексуальные преступления, помог немецкой журналистке, якобы ставшей жертвой домогательств со стороны бывшего президента Франции, решиться на то, чтобы предать факт харрасмента огласке.

О жалобе, которую представитель СМИ подала ещё 10 марта, написали в четверг французская газета Le Monde и немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Согласно их информации, немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке подала жалобу в прокуратуру Парижа на бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена. Инцидент, по словам журналистки, произошёл во время интервью в декабре 2018 года, примерно за два месяца до 93-летия бывшего главы Пятой республики.

Как уверяет 37-летняя Анн-Катрин Штраке, 18 декабря 2018 она вместе со своей съёмочной группой приехала брать интервью у политика для немецкого государственного телеканала WDR. Журналисты готовили сюжет к столетию Гельмута Шмидта, который был канцлером Германии во времена президентства Жискар д’Эстена во Франции.

В конце интервью Штраке попросила бывшего французского лидера о совместной фотографии съёмочной группы с политиком. Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на её ягодицы. В своей жалобе Штраке написала, что была «очень удивлена» и «попыталась убрать руку господина Жискар д’Эстена, но безуспешно».

Первый снимок оказался плохого качества, и решено было сделать второй кадр. Во время повторного фотографирования, уверяет Штраке, все повторилось. «У меня было ощущение, что он настаивает», — вспоминает журналистка.

После фотосессии бывший президент захотел показать Штраке свои фотографии с разными мировыми лидерами. В этот раз Жискар д’Эстен снова трогал её за ягодицы, уверяет журналистка. Чтобы выйти из ситуации, рассказывает журналистка, её оператор переставил осветительные приборы и поставил стул между Штраке и экс-президентом. На прощание, вспоминает журналистка, Жискар д’Эстен «поцеловал её крепко в щеки» и пожелал на немецком «сладких снов».

Вернувшись в Кёльн, Анн-Катрин Штраке обо всём рассказала своему руководству. Посчитав обвинения тяжёлыми, дирекция телеканала решила привлечь адвокатский кабинет, чтобы записать свидетельства журналистки и оператора. Третий член съёмочной группы — звукооператор — отказалась давать показания, не объяснив причин.

Записанные адвокатами 13 страниц показаний 23 мая 2019 года телеканал отправил Валери Жискар д’Эстену. «Госпожа Штраке крайне шокирована вашей агрессией… Мы не потерпим, чтобы наши сотрудники сталкивались с такими ситуациями, и надеемся, что такое поведение не повторится в их отношении никогда в будущем», — цитирует Le Monde письмо телеканала. Кабинет Жискар д’Эстена в ответ только подтвердил получение письма.

Журналисты Le Monde поинтересовались у Анн-Катрин Штраке, почему она решила подать заявление в прокуратуру спустя полтора года после описываемых событий. «Изначально я не думала подавать жалобу, к тому же у меня не было никакого представления, как работает французское правосудие», — объяснила Штраке. Но позже она узнала про движение #metoo и поменяла мнение. «Это движение мне показало, как важно обсуждать такие темы в обществе», — цитирует слова Штраке газета.

Журналисты Le Monde и Süddeutsche Zeitung также обратились за комментарием к 94-летнему Валери Жискар д’Эстену. На запрос СМИ глава кабинета политика Оливье Револь ответил, что экс-президент «ничего не помнит об этой встрече». «Если то, в чём его обвиняют, было бы правдой, то он был бы очень опечален, но он ни о чём таком не помнит», — заявил представитель экс-президента. Револь также отметил, что это первый случай подобных обвинений в адрес политика.

Напомним, что Валери Жискар д’Эстен был третьим президентом Пятой республики и находился во главе государства с 1974 по 1981 год. В настоящее время он является членом Конституционного совета Франции.

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