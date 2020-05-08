Мир

В США назвали места, где чаще всего можно заразиться коронавирусом

Несмотря на введение многими странами карантина и активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, во многих городах всегда остаются места, где скапливаются заражающие частицы вирусов.

Об этом рассказала русскоязычный ученый из Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее мнению, высокая угроза заражения коронавирусом нового типа существует в подъездах и лифтах многоэтажных домов.

Если человек входит в лифт, которым до него пользовался носитель инфекции COVID-19, риск заразиться возрастает в разы. Причем заражение может произойти даже если больной побывал в кабинке лифта за 30 минут до этого, поскольку воздух там стоячий и вирус никуда не вытягивается.

«Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него», — считает Анча Баранова.

Подъезд в целом в условиях высотного города опасное место, потому что там маленький объем воздуха. Однако пользоваться общей лестницей всё же безопаснее, чем лифтом, особенно, если она выходит на улицу.

Риск заразиться коронавирусом существует в маленьких магазинах, а также в общественном транспорте из-за маленького объема воздуха.

В то же время риск заразиться на улице меньше, чем в общественных помещениях.

«На улице безопаснее, чем в общественных помещениях, потому что там объем воздуха огромный и вирус довольно быстро разбавляется. Что не значит, что невозможно заразиться на улице. Просто риски гораздо меньше», — подчеркнула профессор.

По ее словам, правильная стратегия, которая позволит минимизировать риски заражения в городе — это социальное дистанцирование.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опасности заражения в лифтах: когда эпидемия достигла пика в китайском Ухане, там зараженные коронавирусом люди специально плевали в медиков и на кнопки лифтов — по принципу «заразился я — заражайся и ты».

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