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Мордобой на борту: авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за кровавых разборок пассажиров (видео)
Оказывается, устраивать драки на борту самолета любят не только украинцы, но и пассажиры в других странах мира.
Так, пару дней назад подобное побоище состоялось на борту самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, летевшего из Лос-Анджелеса в Детройт.
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Al Rojo Vivo.
На кадрах, снятых очевидцами, видно двух жестоко избивающих друг друга туристов. По данным издания Click on Detroit, причиной ссоры стало то, что один из них пытался заснуть и попросил другого говорить потише, а тот в ответ проявил агрессию.
«Я летела вместе с детьми, нам стало так страшно. Все были в шоке, постоянно повторяли: „Боже мой!“», — рассказала журналистам автор видео.
Она добавила, что другие пассажиры просили бортпроводников вмешаться в конфликт, но те ответили, что им не доплачивают за то, чтобы разнимать чужие драки.
В результате пилоту пришлось экстренно сесть в Де-Мойне, штат Айова, где самолет встретили местные власти. Однако полицейские не смогли никого арестовать, поскольку оказалось, что драка происходила в небе на территории другого штата.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП, которое произошло в России: рейс Москва — Симферополь вернули в аэропорт «Домодедово» из-за неадекватного пассажира, затеявшего драку. Более того: зачинщик драки умер, когда борт вернулся в Москву.
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Мордобой на борту: авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за кровавых разборок пассажиров (видео)
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