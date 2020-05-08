Украина

Восставновлению не подлежит: в сети показали, до чего довели "крепкие хозяйственники" супермаркет в Горловке (грустное видео)

Одним из «символов» прихода пресловутого «русского мира» в Донецке стал супермаркет Metro, который боевики полностью разграбили в мае 2014 года, а затем «национализировали» и переименовали. К настоящему времени от супермаркета не осталось даже стен и крыши — только опоры.

Но, оказывается, у печально известной торговой точки есть «собрат по несчастью» в оккупированной Горловке — гипермаркет «Амстор». Как выглядит некогда переполненный товаром магазин, показал в своем Youtube-канале известный украинский журналист Денис Казанский.

На ролике видно, что все «внутренности» супермаркета разграблены, а крыша рухнула и лежит прямо в торговом зале. Стекла выбиты, а все, что было внутри, давно вынесено. Проводку вырезали, теперь сдирают листы обшивки.

Восстановлению этот супермаркет уже не подлежит, и, похоже, также разберут железобетонное основание — так, как сделали с Metro в Донецке.

Особое удручает увиденное, по словам журналиста, из-за того, что данная ужасающая картина — не последствия военных действий и не «козни бандеровских фашистов». Это — последствия действий «крепких хозяйственников русского мира».

«Какими надо быть дегенератами, чтобы даже супермаркеты довести до такого состояния», — возмущен Денис Казанский.

Если с промышленностью вполне могли быть проблемы, так как механизмы и цеха сложно запустить из-за отсутствия разбежавшихся из «республик» специалистов, то что, казалось бы, может быть проще, чем наладить торговлю в «отжатом» магазине? Ведь его не надо даже строить с нуля — просто нужно было продолжать начатое. Но нынешние «хозяева Донбасса», как видно, даже этого не сумели сделать.

«Вдумайтесь, какой уровень людей, которые там сейчас всем заправляют», — призывает журналист.

Он уверен, что так бывает всегда, если куда-то приходит Россия и устраивает там «русский мир».

«Русский мир — это всегда власть худших», — уверен Казанский. На Донбассе оккупанты нашли самых худших — бывших МММ-шников, садистов и «городских сумасшедших» — их подняли с социального дна, сделали министрами и депутатами. И теперь эти люди крушат Донбасс.

Показанная картина действительно поражает.

«Господи! Дай всем, кто воюет с российскими оккупантами сил и здоровья… Чтобы не пустили эту заразу в глубь Украины!», «Народная республика процветает», верной дорогой идете товарищи!", «Ну так им супермаркеты не надо, у них денег нет чтобы что-то там покупать!», «Это как в 1918 году! Грабь награбленное, всё отнять и поделить! Страна Шариковых и для Шариковых», «Боже, какие недоумки. Что сделали с Донбассом. Это же надо, сами своими руками из своего дома края сделать руины. Плохо им жилось в составе Украины. Теперь довольны?», «Русский мир во все красе», — пишут возмущенные зрители канала Казанского.

«Какое счастье, что этих … выгнали из моего Мариуполя!», — резюмирует увиденное один из пользователей.

Действительно, ужасное зрелище действует намного сильнее, чем любая пропаганда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за несколько лет Донецк превратился из современного города в «забитое» и вымирающее советское село.

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