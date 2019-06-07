Украина

Как это было

Генерал-майор Юрий Седнев, руководивший горуправлением милиции Донецка с сентября 2011-го по сентябрь 2013 года, был вновь назначен на эту должность 16 мая 2014-го — за десять дней до начала боевых действий в Донецком аэропорту (ДАП). В самом Донецке уже было неспокойно. 13 марта 2014 года в центре города был убит участник мирного митинга за единство Украины 22-летний активист партии «Свобода» Дмитрий Чернявский. Почти ежедневно происходили захваты административных зданий и похищения людей. Но массовое разграбление города и отжимы имущества граждан начались с первого боя в ДАП и взятия Metro. Собеседник рассказал о малоизвестных фактах того периода. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какими были истинные настроения жителей Донбасса в тот период. Читайте об этом в публикации «Соцопрос провели под носом у боевиков: весной 2014 года 2/3 жителей Донецка были за Украину».

«Чтобы разминировать труп, пришлось оцепить морг»

— Юрий Владимирович, сколько мирных жителей Донецка погибло в дни первых боев в Донецком аэропорту и взятия гипермаркета Metro — рядом с ДАП?

— Сосчитать количество погибших никто так и не смог. Наверное, это невозможно. Бойцы Вооруженных Сил Украины сами забирали и транспортировали своих погибших, но в первые дни обороны аэропорта погибших в ВСУ не было. Боевики тоже вывозили своих убитых и раненых сами. А тела всех погибших, которые не участвовали в противостоянии армий в те дни, забрать не удалось, так как активные боевые действия вокруг ДАП продолжались и эпизодически вспыхивают до сих пор.

Через день после начала боевых действий в Донецком аэропорту две группы милиции совместно с сотрудниками Красного Креста подобрали несколько убитых по пути к ДАП и в районе гипермаркета Metro. К зоне плотного обстрела я приказал никому не приближаться. Мы поняли, насколько это опасно, когда в ночь на 27 мая на дороге в аэропорт в легковом автомобиле, попавшем под обстрел снайпера боевиков, был убит пассажир и ранен водитель. Спустя полчаса получил ранение и водитель скорой помощи, которая прибыла к пострадавшим — боевики открыли по машине огонь. Поэтому никто не решился собирать тела убитых, которые лежали близко к гипермаркету со стороны аэропорта или на пути к нему. У милиции и соответствующей амуниции тогда не было. Когда и кто забрал эти тела и где их захоронили, мне неизвестно. И сказать, кто эти погибшие, тоже сложно — правоохранители их не идентифицировали. Среди боевиков, пытавшихся захватить аэропорт, преобладали граждане соседней страны, большинство в батальоне оккупантов «Восток» были выходцами с Кавказа. Это стало очевидно, когда они привезли своих убитых в морг, куда сотрудники вызвали и нас — просили разминировать труп боевика. Захватчики ночью вывозили своих погибших, в спешке свалили тела в машину, не заметив, что у одного из трупов из-под бронежилета под рукой торчит хвостовик мины. На время разминирования пришлось оцепить морг. К счастью, взрывотехники извлекли не мину, а болванку от нее, которая была уже без заряда.

— А сами российские наемники к милиции не обращались?

— Нет. Вот их пособники на контакт выходили. Пока мы стояли в оцеплении в районе Путиловского моста, мне представили будущего главаря «ДНР» Александра Захарченко, он тогда был всего лишь заместителем главы «Народной дружины» — общественного формирования, членов которого мы привлекали к охране правопорядка в фан-зонах во время проведения в Донецке матчей Евро-2012. Немного ностальгирую по тем счастливым временам мирной и насыщенной интересными событиями жизни.

Юрий Седнев и его подчиненные охраняли правопорядок во время проведения в Донецке матчей Евро-2012

— В начале 2014 года эти народные дружинники подрядились совместно с милицией патрулировать улицы, — вспоминает Юрий Седнев. - Но вскоре влились в «народное ополчение» и примкнули к банде «Оплот» и прочим пророссийским незаконным военизированным формированиям. Координации между бандами не было: Захарченко прибыл к ДАП, услышав о том, что банда «Восток» уже ведет там бой.

То, что действиями наемников из Чечни руководят кадровые российские военные, для меня было очевидно. По слаженным профессиональным действиям «прорабов», командовавших возведением укрепрайона вокруг ДАП — вблизи Путиловского моста, я предположил, что это были сотрудники ГРУ — Главного разведывательного управления РФ. Милицию и представителей районной власти, которые пытались втолковать «прорабам», что к аэропорту прилегает густонаселенный район, где живут мирные граждане, россияне игнорировали.

Позже мне не раз попадались в СМИ фамилии российских военных, в том числе и сотрудников ГРУ, которые погибли в районе ДАП. Я докладывал своему руководству о том, что в городе, по подсчетам моих подчиненных, которым я доверяю, на начало лета 2014 года было уже порядка 1000—1200 боевиков, понаехавших из-за поребрика.

«Битва между бандами за металл могла продолжаться не один час и даже не один день»

— Судя по объявлениям, которые боевики давали летом 2014-го в эфире захваченного телевидения, несколько десятков жителей города 26—30 мая пропали в районе ДАП и гипермаркета Metro. Почему милиции тогда не удалось предотвратить его разграбление?

— Не было законных оснований задерживать мародеров, а охранять чужое имущество тоже не входит в функции стражей правопорядка. Мои сотрудники стали ловить граждан, ринувшихся в оставленные без присмотра «закрома родины». Но для того чтобы удерживать их под стражей, требовались заявление от потерпевших, опись украденного. А чтобы составить опись, собственнику нужно провести инвентаризацию товара. Ответ руководства торгового заведения был кратким: товар застрахован, делать инвентаризацию в район боевых действий никто не поедет. Поэтому в дальнейшем мы уже не обращали внимания на разграбление, но пытались убедить мародеров покинуть зону обстрела.

Разграбление Metro

Вместе с тогдашним начальником ГАИ Донецка Вадимом Синчуговым выставили оцепление на пути к ДАП, которое вскоре вынуждены были смещать глубже в город, так как зона обстрела расширялась. Мы сообщали мародерам, «забурившимся» в Metro, что отступаем. Но они дали понять, что только рады этому — милиция больше не будет смущать их своим присутствием. Испугались и разбежались лишь женщины. Их было большинство: на 20 женщин, которые тянули кастрюльки, швабры и моющие средства, поначалу приходилось 2—3 мужчин, тащивших алкоголь.

Вот что творилось внутри огромного гипермаркета

В некоторых мародерах мы опознали жителей примыкавшего к району ДАП поселка Октябрьский. Часть из них были оседлыми ромами, а часть — обитателями стоявшего в то время возле аэропорта кочевого цыганского табора. Судя же по фотографиям лиц, которых по телевизору объявили пропавшими без вести, еще часть мародеров — это люди, которые недавно освободились из мест лишения свободы. Объявления о розыске пропавших в «недрах» Metro в эфире захваченного областного телевидения инициировали сами захватчики — они-то знали, кого искать. Украинская милиция с захваченными телестудиями не сотрудничала. Отмечу, что в мае 2014-го в Донецке и других оккупированных городах вещание большинства украинских телеканалов прекратилось.

Как только первый большой бой, длившийся в ДАП трое суток, сменился эпизодическими перестрелками, в Metro ринулись уже все кому не лень, в том числе вооруженные боевики на машинах и даже на военной технике. Разграблению подвергся не только гипермаркет. Вооруженные люди, как саранча, стали опустошать в районе ДАП и автосалоны: Mitsubishi, Peugeot и Porsche. Затем подвергся мародерству ближайший гаражный кооператив, который строился для личного транспорта сотрудников аэропорта. Ворота гаражей просто вырывали тяжелой техникой и тянули оттуда все: авто, инструменты, даже консервацию. Плевали эти «защитники» на владельцев имущества. И вообще на мирных жителей.

Автосалон Porsche до войны

... и сейчас

Часть грабителей, возможно, погибла тогда — в первые дни активных боевых действий, которые длились до 1 июня почти беспрерывно, а часть — в сражениях за имущество. В Metro бои за отжатый товар начались сразу, а в ДАП — за металл — осенью. Сведения о людях, получивших огнестрельные ранения в районе Metro, с 26 мая и примерно до конца июня 2014 года стали постоянно появляться в сводках криминальной хроники. Милиция в разборки между группировками не вмешивалась — не имели мы таких возможностей, средств и сил.

Боевики возле разграбленного автосалона Mitsubishi

А о боях в ДАП между боевиками с применением пулеметов, минометов и тяжелой артиллерии мне рассказывали оставшиеся в городе знакомые. За металл бились группировка Гиви — ликвидированного боевика Михаила Толстых, которому Захарченко поручил контролировать обстановку в ДАП, и «побратимы» из других банд, которым тоже хотелось поживиться металлом в аэропорту. Гиви отправлял туда свои бригады резчиков металла. И если обнаруживал, что там орудует группа другого «побратима», то начиналась битва, которая могла продолжаться не один час и даже не один день.

По моему мнению, именно с 26 мая Донецк захлестнула волна мародерства. Буквально за неделю были опустошены все автосалоны, что также сопровождалось криминальными разборками. Банки по городу в то время тоже грабили. Но бескровно — наличность оттуда изымали без перестрелок. Боевики приходили в финучреждения от имени руководства «молодой республики», лидеры которой жаждали вмиг разбогатеть. И такая возможность им тогда представилась. Граждан, чье имущество приглянулось «республиканцам», вооруженные бандиты не щадили — в них стреляли, их похищали.

«Почти все помещения некогда шикарных автосалонов Донецка разрушены, а многие разобраны до основания»

— Спасти от тотального мародерства что-то удалось?

— Когда мы вывозили часть тел погибших в районе ДАП, о которых я уже упоминал, дончане смогли забрать и около 30 своих машин с автостоянки в аэропорту. Собственно, мы и попросили у воюющих сторон эти часы тишины в связи с многочисленными заявлениями автовладельцев. Пока шла эвакуация автомобилей и погрузка тел, сотрудникам милиции удалось незаметно вывести из ДАП одного украинского бойца.

— Боец был ранен или просто оказался на небезопасной территории?

— К нам обратился его командир. Сказал, что его боец, родом из Западной Украины, получил известие о том, что у него умер отец. Покинуть аэропорт, чтобы отправиться на похороны, боец мог только на воздушном судне, которое присылать за ним одним, конечно же, было накладно, а ждать плановый борт он не мог — не успел бы проститься с отцом. Командир попросил помочь. Операция прошла успешно. Мы принесли бойцу гражданскую одежду, незаметно вывезли его в город и усадили на междугородний автобус. Насколько мне известно, защитник ДАП проводить своего отца в последний путь успел.

18 июля украинская армия пробила наземный коридор в ДАП, а вот сам аэропорт был практически отрезан от Донецка. Движение по Путиловскому мосту оккупанты закрыли, установив там в конце мая свой блокпост, позже мост взорвали, фактически закрыв северные ворота Донецка. Они закрыты до сих пор…

Гипермаркет Metro подвергся тотальному разграблению

«Угнанные» из Metro тележки еще долго попадались на улицах. А часть украденного товара обнаружилась при разборе баррикад и палаток «защитников» Донецкой облгосадминистрации, которых разогнали в июле 2014 года, когда в город зашла банда российского эфэсбэшника Игоря Гиркина (Стрелкова). В самом гипермаркете разобрали даже стены. Возле автосалона Mitsubishi (да и не только) оккупанты установили свою артиллерию, которая била по ДАП и Авдеевке. В итоге почти все помещения некогда шикарных автосалонов Донецка разрушены, а многие и разобраны до основания.

До лета 2014 года здесь был салон Mitsubishi

В оставшемся неразграбленным «национализированном» и переименованном в «Мост» гипермаркете сети Metro на хуторе Широком (в другом конце Донецка) торговля у захватчиков не пошла. Как пишут в соцсетях, эта торговая точка тоже уже закрывается. Многие гипермаркеты известных торговых сетей в Донецке закрываются. На мародерстве ничего не построишь и, кроме дурной славы, ничего не заработаешь. Наиболее известных мародеров — Гиви, Моторолы и Захарченко — уже нет в живых. И «счастье» жителей поселка Октябрьский, поживившихся в Metro, длилось недолго. Вскоре в Октябрьском были разграблены пострадавшие и не пострадавшие от обстрелов дома, а также квартиры в девятиэтажке на улице Взлетной, опустошены и разрушены населенные пункты и дачные поселки, примыкающие к территории ДАП и городам-спутникам Донецка — Ясиноватой и Авдеевке. ДАП разрушен, железнодорожный вокзал не работает.

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