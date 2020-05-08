Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом (фото)

Шоу-бизнес

31-летний британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стал отцом. О беременности его 28-летней подруги, 28-летней актрисы Джорджии Грум, стало известно в апреле. Как сообщает издание Metro, у пары родилась девочка. Имя ребенка пока неизвестно. Ранее в одном из интервью на вопрос, назовет ли он своего сына Роном, Руперт ответил, что вряд ли. «Это хорошее имя. Но Гринт — трудная фамилия для сочетания с односложными именами», — отметил он.

Гринт обзавелся потомством первым из исполнителей главных ролей «поттерианы», опередив Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон. На днях Дэниел, сыгравший Гарри Поттера, заявил в интервью Inquirer, что очень рад за Рона и Джорджии, и что он поздравил приятеля, послав ему текстовое сообщение, как только узнал о будущем пополнении его семейства. В то же время, отметил Рэдклифф, для него это немного странно. «У меня чувство, что мы только что познакомились, и нам все еще где-то по 16 лет», — признался он, вспоминая съемки.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», шестой ребенок родился у миллиардера Илона Маска.



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