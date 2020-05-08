26.71 / 27.13 28.71 / 29.37
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом (фото)

7:25 8 мая 2020 46
Руперт Гринт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

31-летний британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стал отцом. О беременности его 28-летней подруги, 28-летней актрисы Джорджии Грум, стало известно в апреле. Как сообщает издание Metro, у пары родилась девочка. Имя ребенка пока неизвестно. Ранее в одном из интервью на вопрос, назовет ли он своего сына Роном, Руперт ответил, что вряд ли. «Это хорошее имя. Но Гринт — трудная фамилия для сочетания с односложными именами», — отметил он.

Гринт обзавелся потомством первым из исполнителей главных ролей «поттерианы», опередив Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон. На днях Дэниел, сыгравший Гарри Поттера, заявил в интервью Inquirer, что очень рад за Рона и Джорджии, и что он поздравил приятеля, послав ему текстовое сообщение, как только узнал о будущем пополнении его семейства. В то же время, отметил Рэдклифф, для него это немного странно. «У меня чувство, что мы только что познакомились, и нам все еще где-то по 16 лет», — признался он, вспоминая съемки.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», шестой ребенок родился у миллиардера Илона Маска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Ослабление карантина с 11 мая: что разрешено, а что останется под запретом (инфографика)

Астор в Горловке

Восставновлению не подлежит: в сети показали, до чего довели "крепкие хозяйственники" супермаркет в Горловке (грустное видео)

САмолет компании Spirti Airlines

Мордобой на борту: авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за кровавых разборок пассажиров (видео)

Дмитрий Кулеба

Мосты в обмен на продовольствие: в Украину готов зайти крупный ближневосточный инвестор

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер