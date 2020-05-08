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Летал над жилым домом: сеть возмутило видео опасных маневров военного вертолета в Крыму
В сеть выложили видео странных маневров военного российского вертолета возле жилых домов и АЗС — похоже, именно он совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в аннексированном Крыму, после которой пилот скончался, а еще двое членов экипажа попали в больницу.
«Это — рухнувший в Джанкое вертолет. Перед крушением Посмотрите, как замечательно он над заправкой у жилых домов выкаблучивается Рухнет на людей в следующий раз — никто не почешется в рашке», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% и приводит комментарии крымчан, возмущенных такими опасными маневрами.
Видео сняла жительница Джанкоя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над акваторией Черного моря разбился военный самолет Су-27, обломки российского истребителя искали в районе Феодосии.
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