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Украина

Летал над жилым домом: сеть возмутило видео опасных маневров военного вертолета в Крыму

9:03 8 мая 2020 99
Вертолет Ми-35
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео странных маневров военного российского вертолета возле жилых домов и АЗС — похоже, именно он совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в аннексированном Крыму, после которой пилот скончался, а еще двое членов экипажа попали в больницу.

«Это — рухнувший в Джанкое вертолет. Перед крушением Посмотрите, как замечательно он над заправкой у жилых домов выкаблучивается Рухнет на людей в следующий раз — никто не почешется в рашке», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% и приводит комментарии крымчан, возмущенных такими опасными маневрами.

Видео сняла жительница Джанкоя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над акваторией Черного моря разбился военный самолет Су-27, обломки российского истребителя искали в районе Феодосии.

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