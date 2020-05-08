В Киеве уже открылись 13 продовольственных рынков: адреса

Клуб потребителей

В Киеве постепенно начинают оживать, освобождаясь от карантинных ограничений, продовольственные рынки. Как сообщает портал горгосадминистрации, 8 мая уже смогут работать 13 таких базаров, выполнивших требования Госпродпотребслужбы по соблюдению противоэпидемических мер.

Открыты такие рынки:

- торговая площадка рынка «Феофановский», улица Академика Заболотного, 48а;

- рынок «Демеевский», улица Изюмская, 1;

- возле станции метро «Лесная» («Базар на Лесной»), улица Попудренко, 65;

- комплекс «Маяк», улица Попудренко, 90/2;

- «Владимирский рынок», улица Антоновича, 115;

- «Печерский рынок», площадь Печерская, 1;

- «Іллис», улица Чернобыльская, 16/80;

- «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;

- рынок «Левобережный», улица Сверстюка, 3;

- «Дарница», улица Попудренко, 5;

- рынок «Шлях», улица Зодчих, 52/1;

- рынок «Коллибрис», улица Л. Курбаса, 6;

- «Борщаговский», улица Зодчих, 58.

По словам столичного мэра, другие рынки откроются, как только в состоянии будут работать с соблюдением принятых норм.

Напомним, что, по сообщению Минздрава, рынки откроются не все и не везде, а к открывающимся торговым комплексам будут предъявляться очень жесткие требования. Так, на официальных продрынках должны организовать масочный режим работников и посетителей; обеспечить дистанцию между торговыми местами (3 метра) и между посетителями — 1,5 метра; на входе — обязательная термометрия; контактные поверхности мыть с дезинфекторами каждые три часа. Также непременным условием является недопущение стихийной торговли возле базаров. А на месте продаж запрещено готовить и употреблять еду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 7 мая уже открылись 10 рынков. А в Житомире горсовет принял решение об ослаблении карантинных ограничений уже с 1 мая, разрешив работу не только рынков, но и парикмахерских.

Еще раньше возобновила работу рынков Винница: восемь продуктовых базаров открыли 30 апреля.

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