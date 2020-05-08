Украина

Война продолжается: на Донбассе ранены шесть бойцов ВСУ

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил — за минувшие сутки были ранены шесть украинских военнослужащих.

По данным командования Объединенными силами, 7 мая противник 21 раз нарушил режим прекращения огня — обстрелы позиций ВСУ велись из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, около населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи поселка городского типа Новотошковское российско-оккупационные войска выпустили по позициям ВСУ 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

«Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — отметили в командовании ООС.

В то же время, по данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семерых российских оккупантов и еще пятерых ранили. Также был уничтожен военный грузовик противника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» уничтожили огневую точку противника.

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