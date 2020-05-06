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Боевики обстреляли позиции ВСУ, ранены украинские военные
Вечером во вторник, 5 мая, российско-оккупационные войска, в составе которых находятся две тысячи кадровых российских офицеров, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, ранив двух украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, возле населенного пункта Авдеевка противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а при обстреле участка разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское боевики били из минометов калибра 82 мм.
В результате обстрелов один украинский боец получил ранение, а один — боевую травму.
Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.
«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались — ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», — отметили в штабе.
Напомним, что во вторник, 5 мая, на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированном Донбассе в плену боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР» находятся 214 человек. Такие данные по состоянию на 30 апреля 2020 года обнародовали в СБУ.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..