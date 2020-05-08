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В школе-интернате в Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса
В Закарпатье от коронавирусной инфекции пострадала школа-интернат в Перечине. Коронавирусом заразились работники интерната и члены их семей. Всего заболели десять человек, четверо новых случаев подтверждены за последние сутки.
В целом в городе Перечин диагноз COVID-19 подтвержден у 21 жителя, еще пятеро заболели в соседнем селе Заричево. Об этом сообщил председатель Перечинской громады Иван Погориляк.
В городе продолжают тестирование лиц с симптомами ОРВИ, анализы уже сдали 185 человек. Пятерых заболевших отправили в больницу в Ужгороде, остальные с легкой формой болезни находятся дома на самоизоляции.
Напомним, статистика говорит о том, что вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 часто фиксируются в местах, где люди проживают скученно — в общежитиях, реабилитационных центрах, пансионатах и интернатах.
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