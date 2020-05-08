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День памяти и примирения: Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших
Президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочий визит в Луганскую область. Он посетил пгт Меловое. Ранее глава государства отказался от поездки в Беларусь на парад Победы 9 мая.
Поселок Меловое разделен границей между Украиной и Россией. Как сообщает Офис президента, в этом населенном пункте Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям», где почтил память погибших во Второй мировой войне. Он возложил цветы у Вечного огня и установил лампадки возле постамента. Здесь находится братская могила, в которой покоится более тысячи солдат, погибших при освобождения поселка Меловое.
Неподалеку от мемориального комплекса находится поселок Пивневка — первый населенный пункт Украины, освобожденный от нацистских оккупантов.
Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память героев Крут.
Фото: Офис президента
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