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Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы 9 мая: стал известен ответ
В Офисе президента Украины прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приглашении лидеров постсоветских стран в Минск на празднование 9 мая.
Агентству «РБК-Украина» заявили в пресс-службе Офиса президента, что на время карантина зарубежные визиты Зеленского не запланированы.
«Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который не верит в реальность коронавируса, подтвердил намерение провести в Минске парад 9 мая. При этом единственным ограничением, связанным с пандемией, станет отсутствие ветеранов на трибунах.
Напомним, Лукашенко объяснил причину, по которой не стал отменять военный парад Победы 9 мая — он провел аналогии со Второй мировой войной.
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