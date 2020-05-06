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Украина

Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы 9 мая: стал известен ответ

14:35 6 мая 2020 911
Лукашенко и Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о приглашении лидеров постсоветских стран в Минск на празднование 9 мая.

Агентству «РБК-Украина» заявили в пресс-службе Офиса президента, что на время карантина зарубежные визиты Зеленского не запланированы.

«Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который не верит в реальность коронавируса, подтвердил намерение провести в Минске парад 9 мая. При этом единственным ограничением, связанным с пандемией, станет отсутствие ветеранов на трибунах.

Напомним, Лукашенко объяснил причину, по которой не стал отменять военный парад Победы 9 мая — он провел аналогии со Второй мировой войной.

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Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы 9 мая: стал известен ответ

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