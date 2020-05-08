Украина

В Киеве установлен антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки

За последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 46 киевлян, три пациента погибли и 17 выздоровели. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга в пятницу, 8 мая.

«Ситуация с распространением вируса неутешительная: впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошедшие сутки в столице 3 летальных исхода. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них — один медик… Выздоровели за минувшие сутки 17 человек», — сказал Кличко.

Среди тех, кто заболел за последние сутки: 18 женщин, 3 девочки, 21 мужчина, 4 мальчика.

В киевские больницы госпитализировали 20 пациентов. Другие инфицированные лечатся на самоизоляции, их состояние контролируют врачи.

Ранее сообщалось, что Киев дезинфицируют с беспилотников.

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