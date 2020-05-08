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Происшествия

Ветераны АТО заявили об избиении на встрече с лидером «Нацкорпуса» Билецким

13:41 8 мая 2020 132
Назарий Кравченко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Участник Революции достоинства и боевых действий на Донбассе Назарий Кравченко заявил, что его вместе с побратимом Сергеем Филимоновым избили на встрече с лидером «Нацкорпуса» Андреем Билецким из-за ситуации с одесским активистом Сергеем Стерненко.

Кравченко, воевавший в рядах «Азова», рассказал, что беседа с бывшими побратимами вылилась в «удары в голову и допросы».

Об этой же ситуации пишет и юрист Маси Наейм, по словам которого, у Кравченко и Филимонова пытались узнать, «кто заказал медийную поддержку Стерненко».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Сергей Стерненко, смертельно ранивший напавшего на него мужчину, в любом случае будет подозреваемым, вопрос только, по какой статье Уголовного кодекса.

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