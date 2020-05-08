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Скандал вокруг назначения Саакашвили: Кулеба высказался об отношениях Украины и Грузии
Еще до того, как официальный Тбилиси принял решение отозвать руководителя дипмиссии в Украине из-за назначения Михеила Саакашвили руководителем исполкома Национального совета реформ при украинском президенте, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что двусторонние отношения «не могут становится заложником судьбы одного человека».
Об этом глава МИД Украины заявил в интервью изданию «LB». «При всей харизматичности Михеила Николозовича, он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное», — утверждал Дмитрий Кулеба.
По его словам, он ранее общался с грузинским коллегой и их разговор был «спокойным и взвешенным». «Он мне объяснил позицию своего правительства… Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них — отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй — мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина», — сказал Кулеба.
Теперь же МИД Украины готовит официальное заявление по поводу решения грузинских властей отозвать посла из Киева для консультаций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ о назначении Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ, который будет действовать в составе Национального совета реформ, Владимир Зеленский подписал 7 мая.
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