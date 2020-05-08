Украина

Близкий друг Зеленского не смог назвать ни одного его достижения на посту президента, но гордится им

Близкий друг Владимира Зеленского Евгений Кошевой не стал перечислять успехи президента Украины, заявив, что не хочет этого делать, а просто «гордится им».

Так Евгений Кошевой ответил на вопрос главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман, которая надеялась получить от него обстоятельный ответ.

Отрывок из интервью с Кошевым на своей страничке в соцсетях выложил известный блогер Андрей Луганский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», буквально через инаугурации Владимира Зеленского его друг Евгений Кошевой сказал, что президент устал, и что это слышно по голосу.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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