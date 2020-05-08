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Украина

Близкий друг Зеленского не смог назвать ни одного его достижения на посту президента, но гордится им

15:42 8 мая 2020 273
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Близкий друг Владимира Зеленского Евгений Кошевой не стал перечислять успехи президента Украины, заявив, что не хочет этого делать, а просто «гордится им».

Так Евгений Кошевой ответил на вопрос главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман, которая надеялась получить от него обстоятельный ответ.

Отрывок из интервью с Кошевым на своей страничке в соцсетях выложил известный блогер Андрей Луганский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», буквально через инаугурации Владимира Зеленского его друг Евгений Кошевой сказал, что президент устал, и что это слышно по голосу.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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