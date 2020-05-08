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Украина

Верховная Рада соберется на заседание 13 мая: в повестке дня «антиколомойский» закон

17:21 8 мая 2020
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента — оно состоится в среду, 13 мая, начало в 10:00.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, повестка дня включает 26 вопросов, в числе которых «антиколомойский» закон: рассмотрение проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Также будут рассмотрены проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и документы, которые связаны с изменениями во время карантина, введенным для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в комитете Рады окончательно подготовили ко второму чтению так называемый «антиколомойский» закон.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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