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Стало известно, когда Рада может поставить точку в истории с "антиколомойским" законом
В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики окончательно подготовили ко второму чтению так называемый «антиколомойский» закон, предусматривающий невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.
По словам замглавы комитета Ярослава Железняка, на заседании народные депутаты Украины утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания. «Общее количество — 241 правка. 11 поправок отклонено. Дорога законопроекта к голосованию Радой в целом 13 мая открыта», — написал на своей страничке в социальных сетях парламентарий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы внесли более 16 тысяч правок к банковскому законопроекту, однако Рада, изменив Регламент, значительно сузила возможности парламентариев и ограничила количество подаваемых поправок к законопроектам, которые готовятся ко второму чтению.
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