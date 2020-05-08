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Украина

Хвост длиной 18 миллионов километров: сеть в восторге от невероятного фото кометы Swan в космосе

18:10 8 мая 2020
Комета
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

К Земле приближается комета Swan, которую во многих регионах теперь можно наблюдать даже невооруженным взглядом. Ранее украинцам сообщили, что практически до конца мая они смогут наблюдать самый яркий в году звездопад, который называется «эта-Аквариды» (η-Аквари́ды).

Небесное тело увеличивает яркость и в начале июля может достигнуть максимума в 2.5 звездной величины. Как информирует в своем Facebook Валентин Гаденов, долгопериодическая комета, которую открыли 27 марта 2020 года, имеет хвост длиной около 18 миллионов км.

Размещено эффектное фото кометы Swan, которое вызвало интерес многих подписчиков астроблогера. В комментариях его буквально засыпали вопросами.

Ранее сообщалось, что к планете Земля все ближе подлетает огромный астероид.

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Хвост длиной 18 миллионов километров: сеть в восторге от невероятного фото кометы Swan в космосе

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