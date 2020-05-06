Самый яркий звездопад в году: украинцы смогут наблюдать метеорный дождь эта-Аквариды

Украина

Начиная с сегодняшней ночи и практически до конца мая украинцы смогут начать наблюдать, как с неба будет «лить» звездный дождь, самый яркий в году звездопад под названием «эта-Аквариды» (η-Аквари́ды). Романтическим названием «звездный дождь» или «звездопад», принято, как известно, именовать не что иное, как поток мелких метеоритов, а если говорить еще проще, космический мусор — пыль, газы и частицы небесных тел разного размера.

Наблюдать за падающими звездами можно с 2:00 до 4:00 перед тем, как начнет светать, в тихом и открытом месте за городом, говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Метеоры появятся над восточным и юго-восточным горизонтом. К сожалению, наблюдениям будет мешать полная Луна.

Своего пика (до 50 падающих звезд в час) звездопад достигнет в ночь с 6 на 7 мая. В этом году из-за полной луны людям будут доступны только самые крупные объекты.

Большинство метеорных потоков или роев, как их еще называют, порождено кометами. Поток эта-Аквариды создала комета Галлея. Орбиту периодической кометы Галлея Земля пересекает дважды в год — в апреле-мае и в октябрь. Пылинки, оставленные хвостом кометы создают два метеорных потока: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды (радиант в созвездии Ориона) с пиком активности 21−22 октября.

Название потоку дало созвездие Водолея (Aquarius). Радиант Акварид — точка, из которой будто бы влетают метеоры, совпадает с эта-Водолея — самой яркой звездой созвездия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что апрель оказался достаточно спокойным с точки зрения магнитных бурь месяцем: магнитосфера находилась в естественных пределах, незначительное повышение уровня активности потоков солнечного ветра наблюдалось только три раза.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter