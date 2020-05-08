Врач рассказал, как распознать у ребенка коронавирус

Здоровье и медицина

О признаках, которыми сопровождается COVID-19, «ФАКТАМ» рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

По ее словам, течение COVID-19 у ребенка симптомами похоже на респираторную инфекцию. Повышается температура, при развитии пневмонии также появляются одышка и признаки дыхательной недостаточности. Но все признаки в начале инфекции могут и не сопровождаться температурой.

«Второй важный симптом — сухой или с небольшим выделением мокроты кашель. Он, как мы говорим, непродуктивный и порой напоминает кашлевые приступы при коклюше. Также характерный симптом — утомляемость. Ребенок, который до недавнего времени бегал и прыгал без устали, вдруг начинает капризничать, хочет посидеть или полежать (при том, что никаких признаков пневмонии у него нет», — отметила Людмила Палатная.

Инфекционист уточнила, что усталость может сопровождаться слабостью и сонливостью. Эти симптомы могут свидетельствовать о заражении ребенка коронавирусом. Но существуют и другие признаки, которые не столь распространены.

Напоминаем, медики сообщили о новом симптоме коронавируса.

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