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Украина

Шуфрич хочет снять запрет на "георгиевскую ленту" в Украине

20:41 8 мая 2020
Шуфрич
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект, в котором предлагается отменить запрет на «георгиевскую ленточку». Инициатором документа выступил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Текста проекта и пояснительной записки пока на сайте нет.

Напомним, георгиевскую ленту запретили в 2017 году. В Украине наказывают людей за изготовление и ношение запрещенной символики. По закону, за публичное использование или ношение «георгиевской ленточки» предусмотрен штраф от 850 до 2 550 гривен. За повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

Как известно, «георгиевская лента» используется пропагандисткой машиной России в качестве символа победы СССР над нацистской Германией. При этом в Украине и ряде других постсоветских странах «георгиевскую ленту» запретили. В нашей стране эта лента является одним из символов «русского мира».

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что в Украине в этом году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения (8 мая) и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

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