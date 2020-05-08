Украина

В Украину не без приключений вернули 170 моряков, из-за карантина застрявших в Германии

В пятницу, 8 мая, в Украину вернулись украинские моряки, члены экипажа пассажирского лайнера MEIN SCHIFF 3 (флаг Мальты). Из-за антикоронавирусного карантина они оказались заблокированы на борту судна в немецком порту Куксхафен.

Лайнер MEIN SCHIFF 3

В Киеве в аэропорту «Борисполь» их встретили представители Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ), организовавшего для моряков чартерный рейс. Поскольку среди членов экипажа большинство (167 человек) одесситы, домой они отправились на заказанных автобусах.

Как сообщил первый заместитель председателя ПРМТУ Олег Григорюк, в начале мая к ним обратился инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Германии Хамани Амаду с информацией о том, что на борту круизного лайнера MEIN SCHIFF 3 находится более 170 украинских моряков, которым нужна помощь с возвращением домой.

«Когда мы, казалось, уже потеряли надежду на возвращение, о нас вспомнили и все же доставили домой», — признались прибывшие моряки.

По словам Григорюка, моряки связались с профсоюзом и попросили проконтролировать корректность репатриации. Они хотели убедиться, что будут соблюдены все гарантии со стороны компании, что они не будут подвергаться риску во время перелета. Главное, как ни странно, что их не оставят на принудительную обсервацию.

«Все моряки прошли тест на коронавирус, у всех — негативный результат. Они смогут провести необходимый 14-суточный период изоляции в домашних условиях, воспользовавшись приложением «Дій вдома», — отметили в ПРМТУ.

ПРМТУ объединяет более 80 тысяч человек, из которых более 50 тысяч — украинские моряки, работающие на международных морских работодателей.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленского просят возобновить авиасообщение ради возвращения на родину тысяч украинских моряков. Также сообщалось, что на главную базу ВМС в Одессе вернулся буксир «Яны Капу».

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