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Происшествия

Джекпот: в Киеве полиция остановила двух свидетелей пьяного ДТП, один был под наркотиками, второй — под алкоголем

22:15 8 мая 2020
ДТП
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве произошло ДТП, спровоцировавший его водитель «Ланоса» оказался в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, пьянство за рулем является одной из самых распространенных причин аварий в Украине.

Когда полиция, составляя протокол об административном правонарушении, попыталась привлечь свидетелей, то водитель скутера оказался под действием наркотиков. Водитель еще одного авто, который должен был выступить в роли свидетеля, тоже был пьян.

Видео в Facebook опубликовал пользователь Stas Underhill.


Напомним, в конце апреля под Киевом разбилась машина «скорой помощи», которой управлял пьяный водитель. Перед этим на трассе Городище — Ровно -Староконстантиновка пьяный водитель врезался в авто полицейских и превратил их машину в груду металлолома.

С 1 января 2020 года за пьянство за рулем предусмотрена уголовная ответственность.

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