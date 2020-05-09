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Мир

Пива всем! Пивоварня бесплатно раздала тысячи литров пенного напитка

4:35 9 мая 2020
Немецкое пиво
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса в Европе пивовары вынуждены придумывать нетрадиционные ходы для избавления от непроданной продукции.

Так, в апреле одна из пивоварен немецкой федеральной земли Гессен приостановила поставки своих напитков во все рестораны и отели, закрытые на время карантина, введенного в стране, пишет Reuters.

Ее владелец Франц Маст рассказал, что к середине мая резервуары для хранения пива нужно было опустошить для приготовления свежей партии напитка, однако продать старые запасы было некому. Тогда Маст принял решение бесплатно раздать нераспроданное пиво всем желающим.

В четверг, 7 мая, у здания пивоварни выстроилась очередь из нескольких десятков местных жителей. Очевидцы отмечают, что все пришедшие были в масках и соблюдали дистанцию. Люди принесли с собой ведра и коробки, чтобы забрать домой как можно больше пива. Одна из пришедших призналась, что бесплатная раздача очень обрадовала ее, ведь теперь она сможет еще долго наслаждаться хорошим пивом, не выходя из дома.

За несколько часов сотрудники пивоварни раздали около 2,6 тысячи литров пива и за счет этого опустошили резервуары для свежей партии напитка.

«Мы благодарны всем пришедшим и надеемся, что по завершении карантина в ответ на нашу щедрость они окажут нам поддержку, посетят нашу пивоварню и порекомендуют знакомым нашу продукцию», — признался Маст.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на подобные меры были вынуждены пойти и пивовары во Франции: они планируют уничтожить 10 млн литров пива.

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