COVID-19 нанес удар по пиву: во Франции уничтожат 10 млн литров пенного напитка

Мир

В связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, сокращением количества туристов и общим падением спроса пивовары Франции приняли решение вылить не менее десяти миллионов литров пенного напитка.

Об этом сообщили в профильном профсоюзе страны.

По словам пивоваров, неожиданное закрытие ресторанов и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива.

«Это сорта пива, изготовленные из хмеля, и если они хранятся слишком долго, с превышением срока в два-три месяца консервации, аромат и вкус исчезают», — пояснил представитель Brasseurs de France Максим Костиле.

По его словам, в условиях кризиса около 25% французских пивоваренных заводов прекратили производство из-за отсутствия спроса, а 70% понесли убытки в размере на 50% или более начиная с 15 марта. При этом только половина предприятий получили помощь от государства.

Последняя надежда у французских пивоваров остается на Еврокомиссию, куда они обратились за помощью в уничтожении просроченного пива.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса в опасности оказался весь мировой рынок крафтового пива. На фоне пандемии спрос на продукт падает, в результате чего пивоварни в США и Европе под угрозой закрытия. А в Германии даже отменили ежегодный фестиваль пива Октоберфест.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter