"Современная Припять": в сети показали, как умирает Луганск (фото)

Украина

По мере приближения 11 мая, грустной даты проведения на Донбассе преступного «референдума», результаты которого, как оказалось впоследствии, были полностью сфабрикованы властями РФ и их местными «шестерками», в Сети появляется все больше материалов, авторы которых пытаются проанализировать, к чему привели события пятилетней давности, и что принесли они в итоге своим вольным или невольным участникам.

Своим повествованием с читателями поделился и известный белорусский ЖЖ-блогер Максим Никитка-Мирович.

«Сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой «ЛНР», — пишет он в своем Live Journal.

Блогер отмечает, что до 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины — результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей.

Источником фото для блогера стали снимки товарищей, которые недавно побывали в оккупированном Луганске и прислали большое количество снимков по результатам пребывания в этом городе.

Свой грустный репортаж белорусский блогер разбил на несколько частей, освещая в каждой из них одну из ипостасей жизни современного Луганска.

Предприятия и транспорт

До российско-украинской войны Луганск имел несколько довольно неплохих заводов, которые выпускали и реализовывали продукцию, давали рабочие места и платили зарплату. Начиная с 2014 года большинство луганский предприятий начали закрываться — а многие заводы начали просто пилить и увозить в сторону России.

Оставшиеся же в городе предприятия, видимо, продолжают работать в «диком» режиме, не соблюдая никакие нормы — вода в так называемом Луганском море сейчас выглядит ужасно, в ней нередко в ней плавает дохлая рыба, и можно только догадываться, что сейчас сливают в эти воды.

Городская инфраструктура постепенно умирает — маршрутки, один из основных видов луганского городского транспорта сейчас больше напоминают транспорт из постапокалиптического романа — машины не ремонтировались и, кажется, не мылись с 2014 года.

Луганская больница-призрак

«Наверное, наиболее жуткое впечатление из всего фоторепортажа производит луганская больница номер пять, находящаяся в квартале Дружбы», — пишет белорусский блогер.

Когда-то при «фашистской Украине» больница была процветающим предприятием, где даже были частные кабинеты врачей. В «освобождённом ЛНР» Луганске из выбитых дверей кабинетов воняет мочой, а под ногами раздаётся хруст выбитых стёкол.

, До 2014 года здесь лечили людей, но после «победы ЛНР» больницу закрыли, и уже несколько лет здание стоит пустым и постепенно разграбляется местными.

Максим отмечает, что больница и её окрестности напоминают город Припять, оставленный в 1986 году.

«Здесь действительно можно снимать постапокалипсис о Чернобыле — тем более что проект луганской больницы является точной копией припятской МСЧ-126», — пишет блогер.

В подвалах припятской больницы до сих пор лежат каски и робы-боёвки пожарных, пропитанные атомной пылью, а подвалы луганской больницы номер пять просто тихо зарастают кустами.

Магазины

Голода в Луганске нет, но ассортимент магазинов всё больше и больше напоминает СССР — в который так мечтали вернуться некоторые фанаты «Новороссии», сталинисты, антизападники и читатели книг про «попаданцев». Соль, сахар, макароны и спички есть везде, иногда бывают какие-то овощи.

По старой советской привычке всего один вид товара укладывают на целую полку, чтобы полки не казались пустыми.

В колбасном отделе — изделия местного производства, состав которых, как в позднем СССР — с большим количеством обёрточной бумаги и красителей. Сосиски «Детские» (которые по идее должны быть самого лучшего качества) при варке окрашивают воду в розовый цвет и распадаются, как целлюлоза.

Дворы. Одичание. Современная Припять.

Еще одним показателем происходящего в городе можно считать дворы — в них только грязь и разруха.

Во многих дворах можно встретить стихийные горы мусора и веток со спиленных на дрова деревьев, а многие дороги и бордюры за прошедшие с 2014 года шесть лет превратились буквально в руины. Никто ничего не чинит.

На мусорных баках возле заброшенных магазинов часто клеят объявления о скупке рогов, копыт и прочих продуктов чёртовой жизнедеятельности.

Еще один момент, на который указывает блогер — помимо общей деградации инфраструктуры, за прошедшие шесть лет Луганск заметно одичал в плане человеческих отношений. В порядке вещей стало открутить у стоящего во дворе автомобиля колёса.

А стоящие возле домов автомобили с украинскими номерами обливают краской и режут им шины — некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг жопе виновата Украина. Вопрос о том, почему в освобождённом от путинских захватчиков Славянске идёт нормальная мирная жизнь — повергает таких товарищей в экзистенциальный ступор, отмечает рассказчик.

«Умирающий город Луганск — отличный пример того, что происходит с городами и странами, которые приходят „освобождать“ непонятно кто и непонятно от чего. Таким, каким этот город был до войны, Луганск не будет уже никогда — город на пути превращения в ещё одну Припять… Такие дела», — резюмирует свое повествование Максим Никитка-Мирович.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, до чего довели «крепкие хозяйственники» супермаркет в Горловке, который представляет собой не менее печальное зрелище.

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