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Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку из-за клочка земли, есть раненые
В пятницу, 8 мая, на киргизской-таджикской границе между жителями Киргизии и Таджикистана произошел конфликт, в результате которого были ранены три киргизских пограничника. Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте в Кашмире.
По словам источника в силовых структурах Киргизии, атака в местности Чек Баткенской области была спланирована: таджикские пограничники применили РПГ, автоматы Калашникова. Были ранены начальник местной погранзаставы Киргизии и два пограничника, один из них очень тяжелый, сообщает агенство «Интерфакс-Украина».
По словам источника, конфликт возник из-за спора о пользовании 50 сотками земли на неописаном участке госграницы (фактически этот участок использовался киргизской стороной).
Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана якобы была спровоцирована таджикскими военнослужащими.
Со своей стороны, сообщает агенство, в пресс-центре пограничных войск Таджикистана сообщили, что «в приграничном участке Кумазор сельского джамоата Чоркух Исфаринского района произошел приграничный конфликт». Причиной стал самовольный захват гражданами Киргизии 4 га земли, которые относятся к Таджикистану.
В сообщении подчеркивается, что «киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, сыграли провоцирующую роль, открыв огонь из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана», два человека тяжело ранены.
Сейчас, по информации погранслужбы Киргизии, обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местности Чек Бактенской области характеризуется как относительно стабильная.
Напомним, в феврале этого года возник конфликт в Казахстане, недалеко от границы с Киргизией, где произошли столкновения на межнациональной почве между казахами и дунганами (народ, проживающий в Киргизии). В результате побоища пострадали 40 человек, 8 погибли.96
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