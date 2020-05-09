В Закарпатье расцвела закрытая для туристов Долина нарциссов (фото, видео)

Украина

В Закарпатье расцвела Долина нарциссов. Но в этом году в связи с карантином, ее увидеть можно только на видео. Фото цветов в заповедном массиве в урочище Киреши опубликованы на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Долина нарциссов — это заповедный массив, расположенный в урочище Киреши, в 4 км к востоку от города Хуст Закарпатской области. С 1992 года входит в состав Карпатского биосферного заповедника.

Появление закарпатской реликтовой Долины нарциссов ученые связывают с ледниковым периодом. Некоторые биологи считают, что тогда произошли определенные геологические катаклизмы и с гор сполз огромный кусок земли вместе с уникальными растениями.

Напомним, в этом году Долина нарциссов дважды горела из-за поджогов сухостоя. Поджигателя разыскали и ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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